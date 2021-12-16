РИАМО - 16 дек. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям 21 декабря в 11 часов проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики во второй половине 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных организационных, правовых, информационных проблем, связанных с реализацией новых требований нормативных правовых актов. Будут также рассмотрены типовые нарушения обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению, результаты проверочных мероприятий, результаты административного и судебного оспаривания решений должностных лиц органа государственного надзора и др.

Участники публичных обсуждений смогут получить ответы на все имеющиеся у них вопросы. Программа мероприятия предусматривает рассмотрение следующих вопросов: проведение проверок в отношении подконтрольных лиц, принятие мер административной и публично-правовой ответственности, типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению, результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора) и его должностных лиц.

Кроме того, будут рассматривать вопросы уплаты административных штрафов, внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду, организации и результатов осуществления ПЭК, необходимости технического проекта разработки месторождения подземных вод, соблюдения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект и состояния очистных сооружений, соблюдения правил эксплуатации установок очистки газа, мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ и др.

Полная видеозапись проведения мероприятия, обобщенные ответы на вопросы, полученные до и во время проведения мероприятия, будут размещены на официальном сайте.