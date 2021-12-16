РИАМО - 16 дек. В городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева совместно с администрацией Орехово-Зуевского городского округа и профильными ведомствами продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории округа. Так, в городе Дрезна было выявлено недостроенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого было начато несколько лет назад.

«В результате совместной работы было завершено оформление необходимой документации и продлено разрешение на проведение строительных работ. В 2021 году строительство нежилого двухэтажного здания с подвалом было завершено, в настоящий момент с него снят статус объекта самовольного строительства. Общая площадь нового физкультурно-оздоровительного комплекса составляет более 2300 квадратных метров. В нем оборудовали бассейн с 6 дорожками, раздевалки, душевые и медицинский кабинет. На втором этаже расположили спортивные залы, где будут проводить занятия для детей. Объект значимый, так как здесь смогут заниматься спортом и организовать свой досуг жители округа», - рассказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что для удобства маломобильных групп населения в здании ФОК установлен лифт. На прилегающей территории проведено благоустройство, организована автомобильная парковка.

Всего за 4 года на территории Орехово-Зуевского городского округа выявлено 180 объектов незавершенного строительства, из них 30 самовольных построек. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 143 объекта, что составляет 79% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.