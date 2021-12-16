РИАМО - 16 дек. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря и закончатся 9 января. В преддверии предстоящих праздников подмосковный комитет по туризму составил рейтинг из 10 мест региона, наиболее подходящих для семейного отдыха с детьми, сообщает пресс-служба ведомства.

Музей кукол и Дом мороженого

Музей состоит из двух залов. В одном размещена коллекция кукол, выполненных в разных техниках, из разных материалов, а в другом можно узнать историю появления мороженого и попробовать разные его виды: пломбир, сорбет, крем-брюле, с шоколадом, карамелью, ягодами или фруктами и другие. Кроме мороженого, в меню есть выпечка и десерты, чай и кофе, какао и молочные коктейли.

Музей техники Вадима Задорожного

Легендарный советский танк Т-34, самоходные артиллерийские установки, зенитные ракетные комплексы, автомобили, самолеты, мотоциклы, оружие и многое другое собрано в самом большом в России частном музее старинной техники — музее техники Вадима Задорожного. Гостям музей предлагает большой выбор экскурсионных программ, которые рассчитаны на детей от 10 лет и взрослых.

Музей елочной игрушки

В залах музея «Клинское подворье» посетители смогут увидеть елки, украшенные самыми различными игрушками, познакомиться с историей и традициями народного промысла и понаблюдать за работой мастеров, которые выдувают игрушки самых разных форм — от шаров до фигурок животных.

В музее регулярно проводятся театрализованные экскурсии и мастер-классы.

Музей впечатлений

В Музее впечатлений посетителей ждут яркая фотозона, картины 3D, ленточный лабиринт, квест «Фабрика игрушек», комната с мыльными пузырями.

Тюбинг-парк «Елагино»

Официальный сайт тюбинг-парка «Елагино»

Тюбинг-парк «Елагино» — место для активного семейного отдыха на новогодние праздники. Трехсотметровый спуск тюбинг-парка оборудован подъемниками и освещением. Есть музыкальное сопровождение, кафе, парковка, медпункт и прокат спортивного инвентаря. Помимо тюбинга сюда приезжают кататься на горных лыжах, сноуборде и снегоходах.

Хаскидеревня «Рузская Аляска»

Экскурсия в хаскидеревне позволит гостям полностью погрузиться в атмосферу полярных экспедиций, узнать историю ездового собаководства России и Аляски и познакомиться с интересными историями из жизни собак разных времен.

В питомнике живут более 150 собак, большинство из которых – сибирские хаски. Здесь можно послушать экскурсию об уникальной породе собак, покататься на собачьей упряжке и познакомиться с сибирскими хаски. Музей «Коломенская пастила»

Музей «Коломенская пастила»

официальный сайт Музейной фабрики пастилы

Здесь гостям предложат попробовать сладости, которые очень любили Достоевский, Толстой и Пушкин. О технологии приготовления сладостей гостям рассказывают девушки-экскурсоводы в кринолиновых платьях. Затем участников экскурсии проводят в гостиную с воссозданными интерьерами XIX века, угощают чаем и разными видами пастилы. Понравившиеся виды угощения можно купить в местном магазине. Перед визитом в музей необходимо позвонить и забронировать для себя удобное время.

Этнопарк «Кочевник»

«Кочевник» — это уникальный парк под открытым небом, где можно познакомиться с традициями и культурой кочевых народов разных стран. Там живут калмыцкие двугорбые верблюды, монгольские яки, осел, олень, бараны и овцы, козы, гуси и северные ездовые собаки. Животные охотно идут на контакт, их можно кормить специальным кормом, который продается на зоодворе.

В новогодние каникулы для гостей в этнопарке приготовят обширную развлекательную программу: можно будет посетить экскурсию по кочевому стойбищу, верблюжьей ферме и зоодвору, тематическую программу «Жить — Родине служить» и концерт этнической музыки ансамбля «Кочевник», послушать интерактивную лекцию «Кочевники и Русь. 1000 лет вместе» и интерактив «Музыка народов мира», а также принять участие в мастер-классе по росписи.

Музей-заповедник «Бородинское поле»

Музей-заповедник «Бородинское поле» — это самый старый музей, созданный на полях сражений. С памятниками героям 1812 года соседствуют монументы, посвященные Великой Отечественной войне. В новогодние праздники на территории музея-заповедника организуют праздничные тематические программы.

Со 2 по 8 января здесь можно будет принять участие в новогоднем квесте на свежем воздухе «В сказочном царстве, в Бородинском государстве» и посетить экскурсию «Новогодние традиции семьи Романовых».

Кроме того, в дни каникул там состоятся автоквест «Бородинский дозор», спектакль Московского молодежного театра под руководством В. Спесивцева «Белоснежка и семь гномов», интерактивная программа «Ночь перед Рождеством на Бородинском поле» и многое другое.

Троице-Сергиева лавра

Свято-Троицкая Сергиева лавра — это крупнейший мужской монастырь с богатой историей и особым значением для Русской православной церкви. Это самый известный объект ЮНЕСКО в Московской области.

Лавра представляет собой огромный комплекс из храмов, башен, келий, мастерских, трапезных и гостиниц для паломников. Туристам рекомендуется заранее заказать обзорную экскурсию с посещением трех главных соборов на официальном сайте.

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