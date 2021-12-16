РИАМО - 16 дек. Награждение самых креативных участников акции «Сдай старые шины на переработку!» состоялось в Подмосковье. Победители получили сертификаты на новый комплект резины для автомобиля, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Награды участникам вручили первый замминистра ЖКХ области Анжела Пухова, председатель ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова, совместно с представителями компаний переработчиков «Орис Пром», «ЧРЗ» и «Дмитровский РТИ».

«Мы благодарим всех участников акции, в первую очередь, за их ответственное отношение к правильной утилизации крупногабаритных отходов, в частности старых покрышек. Всего в рамках акции «Сдай старые шины на переработку» было собрано более 3,5 тыс. куб. м автомобильных шин», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Экологическая акция по сдаче шин проводилась в регионе с 1 октября по 1 декабря. Для участие в ней нужно было привезти изношенный комплект автопокрышек на площадку «Мегабак», сделать оригинальное фото и выложить в соцсеть.

«В рамках акции было разыграно 9 сертификатов на покупку новой автомобильной резины», - отметил Велиховский.