РИАМО - 16 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Орехово-Зуевского городского округа объявлен аукцион по продаже земельного участка площадью 1 500 кв. м в городе Ликино-Дулево на ул. 1-й Ионовской, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Приобрести земельный участок и построить на нем дом можно в городе, который знаменит Ликинским автобусным заводом и известен на весь мир Дулевским фарфоровым заводом.

Начальная цена продажи лота - 1,2 млн рублей.

Земельный участок имеет удобную конфигурацию, расположен в застроенном жилом квартале, в пешей доступности от остановок общественного транспорта, в 6 км от железнодорожной станции Дулево и в 10 км от города Орехово-Зуево.

Заявки на аукцион принимаются до 11 февраля по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, этаж 21, ГКУ «РЦТ».

Аукцион состоится 16 февраля.