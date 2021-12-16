РИАМО - 16 дек. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин вместе с первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства региона Анжелой Пуховой поздравили с наступающим Новым годом медицинских работников, специалистов, лечащих больных коронавирусом во временном военном медицинском центре в конгрессно-выставочном центре «Патриот», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Хромушин открыл торжественную церемонию награждения за большой вклад в борьбу с Covid-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

«Военные медики, слушатели Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова – молодые ребята и девчонки, которые специально приехали из Санкт-Петербурга, чтобы помочь Подмосковью в борьбе с коронавирусной инфекцией. Все они вместе с медиками Одинцова трудятся в ковидном госпитале, развернутом в подмосковном КВЦ «Патриот». Я хочу выразить признательность им, руководству КВЦ «Патриот», министерству обороны РФ за вклад в борьбу с этой болезнью», - сказал Хромушин.

Он передал всему коллективу госпиталя поздравления от губернатора региона Андрея Воробьева с наступающими праздниками и глубокую признательность за спасенные человеческие жизни.

56 человек из числа врачей Одинцовской областной больницы, военных медиков и курсантов военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, которые сейчас работают в госпитале на базе КВЦ «Патриот», были отмечены благодарственными письмами министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (Covid-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга во временном медицинском центре.

Из состава военных специалистов сформированы врачебно-сестринские и врачебно-фельдшерские бригады, они оказывают необходимую помощь и ухаживают за пациентами средней и легкой степени тяжести, вновь поступившими и выздоравливающими.