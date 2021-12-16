РИАМО - 16 дек. В Доме культуры «Центр молодежи» в Лыткарине прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров IV областного конкурса «Наше Подмосковье - моя гордость», сообщает пресс-служба Военного комиссариата Московской области.

Конкурс направлен на совершенствование методов и форм подходов к патриотическому воспитанию детей и молодежи. В этом году в конкурсе приняли участие более 2,5 тыс. человек. Они представили свои работы в номинациях «Рисунок», «Сочинение», «МедиаПрорыв», «Видеоролик и презентация». Большинство работ было посвящено малой родине конкурсантов.

В церемонии награждения приняли участие руководитель штаба регионального отделения общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» в Московской области Валерий Анисимов, старший помощник начальника отделения по военно-патриотической работе Военного комиссариата Московской области Екатерина Курганова, журналист и копирайтер Александра Томей.

«В конкурсе принимала участие впервые. Такие конкурсы, как «Наше Подмосковье - моя гордость», вдохновляют на новые победы. Диплом второй степени — это отлично, но не предел. Я обязательно приму участие в юбилейном конкурсе и постараюсь завоевать высокие баллы от экспертов конкурса и участников народного голосования», — сказала призер конкурса в номинации «МедиаПрорыв» Алена Лебедева.

В этом году конкурс организовали Военный комиссариат Подмосковья вместе с региональным отделением движения «Бессмертный полк России» в Московской области.