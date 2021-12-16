РИАМО - 16 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Луховицы проводят электронный аукцион по продаже нежилого помещения площадью 335,2 кв. м, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Начальная цена продажи лота составляет 3,5 млн рублей без учета НДС.

Объект расположен в поселке Сельхозтехника, дом 24. Имущество занимает два этажа кирпичного нежилого здания, в котором имеются электроснабжение и центральное отопление. Имущество окружают жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и торгового назначения.

До выставленного на продажу помещения удобно добираться любым видом транспорта. В шаговой доступности – остановки автобусов и железнодорожная станция Подлипки.

Учитывая удачное расположение и высокую проходимость места, объект может быть использован под размещение предприятий торговли, питания или, например, салонов бытовых услуг.

Заявки на аукцион принимаются до 18 января на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (номер процедуры 62490). Аукцион состоится 21 января.