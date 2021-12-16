РИАМО - 16 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Яна Гусева на должность главы управы района Очаково-Матвеевское. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной мэрии.

Гусев ранее занимал пост начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Западного административного округа.

До Гусева этот пост занимала Светлана Жаваева, оставившая должность по собственной инициативе 17 ноября.

Ранее Сергей Собянин назначил Алексея Туркова на должность главы управы Ярославского района Москвы.