РИАМО - 16 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Шатура реализован на электронных торгах имущественный комплекс в деревне Лемешино, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Городской округ Шатура – это динамично развивающееся муниципальное образование Московской области, расположенное в 130 км от Москвы, в окружении лесов и озер, в живописных местах подмосковной Мещеры.

Реализованный на аукционе лот станет хорошим вложением для реализации бизнеса нового владельца. Имущество представляет собой два трехэтажных и два одноэтажных здания общей площадью 3 072 кв. м. Объект находится в зеленой зоне, рядом протекает река Поля, в 500 метрах - пляж и озеро Лемешино.

Успешно проведенный аукцион уже принес дополнительный доход в бюджет г. о. Шатура в размере задатка равного 1 млн рублей.

А в течение 30 дней покупатель внесет остаток стоимости имущества, и суммарный размер дополнительного дохода в бюджет г. о. Шатура составит около 5 млн рублей, что превышает сумму всех итоговых цен объектов, реализованных на торгах в округе за текущий год.