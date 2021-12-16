РИАМО - 16 дек. На станции Московского центрального кольца «Площадь Гагарина» снова включился свет. Железнодорожники восстановили энергоснабжение комплекса, сообщили РИАМО в пресс-службе Московской железной дороги.

Ранее в соцсетях появились сообщения от пассажиров о том, что на станции «Площадь Гагарина» выключилось электричество. Темные платформы люди освещали мобильными телефонами.

Причиной отключения света стали перебои напряжения на станции. При этом поезда продолжали двигаться в штатном режиме.

К 21:03 железнодорожникам удалось восстановить электроснабжение станции «Площадь Гагарина». МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.