РИАМО - 16 дек. В 2021 году в Подмосковье прошло свыше 400 мероприятий, посвященных Году науки и технологий. Регион вошел в топ-5 среди субъектов России, реализующих программу, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Итоги подвели в рамках стратегической сессии «Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий: итоги, вызовы, перспективы» в ЦВК «Экспоцентр».

«Доход Подмосковья в 2021 году от научно-технической деятельности составил около 23 млрд рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в рамках Года науки и технологий количество премий губернатора Московской области в профильной сфере для молодых ученых и специалистов увеличили до 17.

10 премий в Подмосковье были вручены за внедрение достижений на предприятиях, еще 5 организаций получили отраслевые гранты.

Поддержку молодым ученым и специалистам оказали и в формате социальной ипотеки, жилищные условия улучшили 40 работников сферы науки, технологий, техники и инноваций.