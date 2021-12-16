РИАМО - 16 дек. Работникам 270-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» пришлось деблокировать дверь в квартиру пенсионерки, живущей в Дмитровском округе, после того, как к ней не смогла попасть медсестра. Женщину нашли на полу обездвиженной, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

За помощью в службу спасения обратилась медсестра, она, как обычно, пришла делать процедуры 82-летней женщине, но пенсионерка, обычно самостоятельно открывавшая дверь, на стук не отозвалась.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции деблокировали дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента. Пенсионерка лежала на полу у входа в квартиру, была в сознании, но чувствовала себя плохо и с трудом разговаривала», - рассказала старшая смены Любовь Каменщикова.

Пострадавшую на носилках со 2 этажа доставили в машину скорой помощи, с подозрением на инсульт женщину госпитализировали.