РИАМО - 16 дек. В Главном управлении Росгвардии по Московской области подвели итоги служебной деятельности подразделений за 2021 год и поставили задачи на 2022 год, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ Росгвардии по Московской области, полковник полиции Андрей Котов отметил, что в 2021 году личный состав подчиненных подразделений, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, выполнил поставленные задачи в полном объеме.

«Особые усилия в служебно-боевой деятельности в 2021 году были сосредоточены на обеспечении безопасности при проведении важнейших массовых мероприятий: Международного авиакосмического салона МАКС-2021, военно-технического форума «Армия-2021», Единого дня голосования, спортивных мероприятий и торжеств, посвященных 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», - отметил Котов.

Результаты работы

В результате специальных мероприятий, проведенных отрядами специального назначения СОБР «Булат», ОМОН «Пересвет» и ОМОН «Русич» совместно с сотрудниками полиции, ФСБ и других силовых ведомств, было задержано около 600 человек, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, за административные правонарушения - свыше 3 тыс. человек.

По итогам специальных мероприятий росгвардейцы изъяли 23 единицы холодного и 68 единиц огнестрельного оружия, более 3 тыс. патронов различного калибра и свыше 60 кг взрывчатых веществ.

Подразделения вневедомственной охраны подмосковной Росгвардии в 2021 году обеспечили защиту более 60 тыс. объектов. В этот перечень входят объекты особой важности, дом правительства Подмосковья, здания повышенной опасности и жизнеобеспечения, финансовые учреждения, объекты культуры, детские образовательные учреждения, а также квартиры и места хранения имущества граждан.

Ежесуточно около 400 экипажей вневедомственной охраны обеспечивают безопасность граждан, патрулируя улицы городов Московской области. В 2021 году экипажи вневедомственной охраны более 116 тыс. раз выезжали по сигналу «тревога» на охраняемые объекты и места хранения имущества граждан.

В рамках взаимодействия с другими правоохранительными органами подмосковные росгвардейцы осуществили более 5 тыс. выездов по отработке информации, поступившей из дежурных частей территориальных отделов полиции.

В результате проведенной работы сотрудниками вневедомственной охраны по подозрению в совершении преступлений задержано 54 человека, за нарушение административного законодательства — более 5 тыс. человек, за незаконное хранение оружия — 2 человека и 45 человек — за имущественные преступления.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы в этом году проведено более 51 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, оформлено более 128 тыс. разрешений, изъято более 6 тыс. единиц оружия, аннулировано около 200 лицензий и разрешений.

Врио замначальника ГУ Росгвардии Подмосковья Андрей Котов поблагодарил личный состав за совместную работу в уходящем году и пожелал успешного выполнения задач в 2022 году.

Зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев также отметил самоотверженную службу сотрудников и военнослужащих регионального ГУ Росгвардии, их ответственное отношение к делу, мужество, стойкость и постоянную готовность прийти на помощь жителям Подмосковья.