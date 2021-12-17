РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. У гипермаркета «Глобус» в микрорайоне Климовск Подольска с пятницы и до 19 декабря на ярмарке представят свою продукцию 30 лучших фермерских хозяйств и ремесленников Подмосковья и других регионов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Власти приглашают жителей и гостей округа посетить фермерский рынок. Рынок будет работать с 10:00 до 18:00 в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

На рынке свою продукцию представят «Экоферма Ройгас», «Экоферма Дмитрия Колистратова», «Аннушкина ферма», «Золотая Адыгея», «Ферма Цветковых», «Ферма Ляшенко С.Н.», пасека «Златоцвет», «Башкирская пасека Сафронова», «Ароматы тайги», «Белоноговъ», «СтароруССкие балыки», «Орские домашние деликатесы», «Сырный мир», «Казаки гуляют», «Сыры Алтая», СССПК «Восход», «Усадьба Поседкино».

Также в ярмарке поучаствуют частное хозяйство «Эко-град», КФХ Кичемасова Г.А., «Мед&Казы», «Мед и маслобойня Юрченко», «Русские морские деликатесы», «Абхазские приправы», «Сочный фрукт», «Солнечные фрукты», «Суздальский сувенир», «Арт-горошины», «Новогодняя сказка», «Матвеевский елочный базар», «За русским столом», Творческая мастерская «Кузнечик», гипермаркет «Глобус Климовск» и другие.

Гостей ждет насыщенная новогодняя развлекательная программа, в которой примут участие лучшие творческие коллективы учреждений культуры Подольска, анимация для детей, викторина. Будет работать почта Деда Мороза.

Призы и подарки посетителям будут дарить каждый день с 12:00 до 15:00. Яркое предновогоднее событие пройдет под девизом: «У нас вкусно! У нас весело! У нас интересно!».

Гипермаркет «Глобус» находится в микрорайоне Климовск, на улице Молодежной, 11.