РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. В пятницу в городском округе Мытищи состоится «Зеленая пятница», посвященная теме четвероногих друзей, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

Старая клетка попугайчика, когтеточка, лишний пакет наполнителя, костюмчик для собачки - все это можно поменять в этот день на то, что необходимо.

Для маленький гостей мероприятия будет организован мастер-класс по изготовлению изделий из ветоши от Экоклуба «Зеленая волна» мытищинской гимназии №1.

Ребят научат из отслужившего текстиля, сданного в проект «Польза city», создавать коврики и лежаки для домашних питомцев и для последующей передачи в приюты на помощь бездомным животным. Данные занятия направлены на повышение экологических знаний и развитие мелкой моторики у детей.

Регистрация на мастер-класс обязательна. Запись в direct Instagram-аккаунта @polzacity.