РИАМО - 16 дек. ООО «Агробиоснаб» в Подмосковье привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства в виде наложения административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июле 2021 года управление провело проверку соблюдения обязательных требований в сфере производства лекарственных средств для ветеринарного применения в отношении ООО «Агробиоснаб» в Подмосковье.

В результате проверки был выявлен ряд нарушений, таких как: отсутствие проводимых периодических обзоров функционирования фармацевтической системы качества с вовлечением в этот процесс высшего руководства, неподтвержденные данные о хранении продукции в соответствующих условиях, отсутствие анализа рисков для качества лекарственных средств, отсутствие проведенной валидации очистки всего технологического оборудования.

Ведомство составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Агробиоснаб». Материалы дела были переданы в Арбитражный суд Московской области, который и принял решение о наложении административного штрафа.