РИАМО - 16 дек. Движение электропоездов Горьковского направления МЖД изменится на выходных в декабре, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Изменения в расписании вызваны модернизацией объектов энергообеспечения на участке Реутов – Балашиха и Реутов – Железнодорожная, а также систем управления движением между станциями Кусково и Карачарово.

Пока будут идти работы, время отправления, прибытия и количество остановок на маршрутах некоторых поездов изменится.

Некоторые электрички, которые ездят между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная 19 и 26 декабря будут выведены из расписания. Несколько поездов, которые ездят до Балашихи, проследуют до Железнодорожной и в обратном направлении.

19 декабря поезда на маршруте Железнодорожная – Нижегородская отправлением в 6:53 и на обратном направлении в 8:13 будут отменены. С 4:30 до 9:00 некоторые железнодорожные составы, движущиеся из Москвы, будут пропускать остановку на платформе Чухлинка, а при движении в столицу – платформы Чухлинка и Кусково.

Электрички, которые ездят в сторону Москвы, не будут останавливаться на платформах Никольская, Салтыковская и Кучино с 22:30 25 декабря до 06:40 26 декабря.

Узнать актуальное расписание движения поездов можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».