РИАМО - 16 дек. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям установило факт недостоверного декларирования пищевой продукции ООО «Акцент» в Серпухове и направило предписание о приостановлении или прекращении действия декларации о соответствии, сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие оформило декларацию о соответствии на охлажденные и замороженные полуфабрикаты из мяса птицы. Она была принята на основании протокола испытания, в котором отсутствовали результаты исследований на остаточное содержание наиболее часто используемых в животноводстве и ветеринарии кормовых и лечебных антибиотиков, таких как бацитрацин, левомицетин и антибиотиков тетрациклиновой группы.

ООО «Акцент» осуществило декларирование соответствия продукции без проведения полного перечня исследований. Данный факт является нарушением требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС. Декларацию нельзя признать достоверной и принять к сведению.

В декабре 2021 года управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности ООО «Акцент» по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ. Предприятию придется выплатить административный штраф в размере 50 тыс. рублей с учетом полученного от предприятия ходатайства о снижении штрафа.

С начала 2021 года управление Россельхознадзора прекратило действие 111 деклараций о соответствии на животноводческую продукцию.