РИАМО - 16 дек. Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья вместе с родителями контролируют пешеходные переходы рядом со школами. Инспекторы и активисты провели такой рейд в городском округе Чехов, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Проверки призваны предупредить ДТП с участием детей и пассажиров. Сотрудники ГИБДД вместе с родителями помогали детям правильно переходить проезжую часть и проверяли безопасность перевозки юных пассажиров, которых привозили в школу родители.

Водителям напомнили о необходимости обустройства детских удерживающих устройств и использовании ремней безопасности в салоне автомобиля.

Также для учеников младших классов сотрудники полиции и родители провели тематические инструктажи. Ребятам рассказали о нормах поведения на дороге в зимнее время и опасности сугробов. Всем участникам акции вручили световозвращающие сувениры и листовки по безопасности.