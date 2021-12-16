РИАМО - 16 дек. Спортсмены из Подмосковья в составе сборной России по следж-хоккею выиграли в первых трех встречах международного турнира International Para Hockey Cup у сборной команды Чехии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу сборной России. Во второй встрече команда Чехии уступила со счетом 1:8. Третий матч кубка завершился победой российских спортсменов со счетом 6:0. Впереди хоккеистов из России ожидают еще два матча.

Московскую область в составе национальной команды представляют: Дмитрий Лисов, Айрат Хамзин, Станислав Барыкин, Максим Кузьминых, Евгений Петров, Иван Кузнецов, Андрей Касаткин и Денис Ярцев.

Международный турнир International Para Hockey Cup проходит в городе Острава в Чехии с 9 по 20 декабря. Он проводится в формате суперсерии между национальными сборными России и Чехии по следж-хоккею. Турнир в Чехии является важной частью подготовки обеих команд к Паралимпийским играм в Пекине.