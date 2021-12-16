РИАМО - 16 дек. Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали 51-летнюю гражданку РФ, которая незаконно провозила дорогостоящие часы и украшения. Общая стоимость ценностей составила около 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.

Женщина прошла через «зеленый коридор» и не сообщила об имеющихся у нее товарах, которые должны пройти обязательное декларирование. Во время досмотра багажа сотрудники таможни обнаружили фирменные упаковки марки «Chopard». Тогда женщина предъявила дорогостоящие наручные часы, серьги, колье и кольцо.

Согласно экспертизе, найденные золотые ювелирные изделия, имеют вставки из драгоценных и полудрагоценных камней. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.