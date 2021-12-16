РИАМО - 16 дек. В Подмосковье на государственный кадастровый учет поставили новые объекты недвижимости. Это 2 жилых комплекса в Люберцах, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Подмосковью.

В середине декабря 2021 года была осуществлена постановка на государственный кадастровый учет двух 25-этажных жилых корпусов №2 и №3, расположенных в жилом комплексе «Люберцы парк». Площадь каждого составляет более 23,4 тыс. кв. м. Корпус №2 рассчитан на 312 квартир общей площадью более 15 тыс. кв. м, а корпус №3 рассчитан на 288 квартир общей площадью 15 тыс. кв. м.

Заместитель руководителя управления Дарья Проникова доложила, что оба новых жилых корпуса соединены между собой поликлиникой на уровне первого этажа. Медицинское учреждение общей площадью 659 кв. м предназначено для взрослых и детей на 155 посещений в смену.

Ведомство также провело государственную регистрацию права муниципальных бюджетных общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также объектов здравоохранения, расположенных в городском округе Ступино - средней общеобразовательной школы №3, городском округе Котельники, микрорайон «Парковый» – дошкольного образовательного учреждения на 350 мест, городском округе Балашиха – детского сада «Радость» и в городе Реутов – городской поликлиники №2. Медицинский центр рассчитан на 750 посещений в смену.

Развитие комфортной, безопасной среды для граждан, повышение их благополучия путем улучшения жилищных условий является приоритетной задачей в Московской области.