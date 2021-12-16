РИАМО - 16 дек. Московская областная государственная экспертиза одобрила корректировку проектной документации для окончания стройки офиса в особой экономической зоне «Дубна». Будущему административно-деловому центру присвоят имя Галилео Галилея, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Согласно проектной документации, по которой региональная госэкспертиза выдала положительное заключение, запланировано завершение строительства административно-делового центра. Объект появится на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна».

ОЭЗ разбита Волгой на два участка. На правом берегу на улице Большеволжской ведется строительство административно-делового центра. В нем будут сдавать помещения для резидентов и сторонних коммерческих организаций. Так как строение находится за пределами таможенного контроля, для него не предусмотрено отдельное ограждение.

Здание будущего центра будет иметь три этажа и займет площадь 1540 кв. м. Вокруг него обустроят тротуары, посадят деревья и кусты, установят скамейки и другие малые архитектурные формы. Проектировщиком выступает ООО «Стройпроект», а строительством занимается АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна».

Деловая инфраструктура особой экономической зоны «Дубна» находится в 110 км от Москвы. «Дубна» является крупнейшей ОЭЗ по числу компаний-резидентов в России. Там работают офисы, производственные и технические помещения, парковка, автостоянка и инфраструктура, необходимая для ведения бизнеса.