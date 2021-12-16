РИАМО - 16 дек. Дольщики последнего дома №72 малоэтажного жилого комплекса «Изумрудная долина», расположенного в деревне Солманово Одинцовского городского округа, начали получать ключи от квартир. Теперь 9 последних дольщиков этого дома могут начать ремонт и заселиться в новое жилье, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В конце ноября дом №72 был введен в эксплуатацию министерством жилищной политики Московской области. В начале декабря его поставили на кадастровый учет - это значит, что хозяева квартир уже могут оформить регистрацию по месту жительства и право собственности на приобретенное жилье, а также осуществить ряд иных юридических процедур.

Первоначальный срок передачи квартир был намечен на 2013 год. Однако обязательства по передаче квартир не были исполнены застройщиком «Ипотечная компания М-6» в установленный срок, а в 2017 году стройка полностью остановилась.

При содействии областного правительства к достройке объекта были привлечены новые инвесторы. Благодаря вводу в эксплуатацию последнего дома, в «Изумрудной долине» решена проблема всех 700 участников долевого строительства.