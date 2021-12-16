РИАМО - 16 дек. В Московской области проходил конкурс «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на приз губернатора региона Андрея Воробьева. Мероприятие было призвано улучшить качество туристического продукта, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

В конкурсе участвовали организации туристской индустрии региона. Он проходит каждый год. Так, в номинации «Загородная гостиница года» в категориях от «без звезд» до «три звезды» 1 место занял парк-отель «Звенигород», 2 место - парк-отель «Вишневый сад» в Истринском городском округе, 3 место - отель «Freezone Inn» в Чеховском городском округе.

А в категории от «четыре звезды» до «пять звезд» занял эко-отель «Изумрудный лес» в Клинском городском округе. 2 место досталось парк-отелю «Орловский» в Ленинском городском округе, 3 место — отелю Arthurs SPA Hotel by Mercure в городском округе Мытищи.

В номинации «Городская гостиница года» категории от «без звезд» до «три звезды» первым оказалась гостиница «Коломна», 2 место осталось за Старой гостиницей Лавры, третьим стал бизнес-отель «Воскресенск».

Кроме того, главный приз в номинации «Турагент года» взяла туристическая фирма «Коломенская верста». Вторым стало туристическое агентство «Азур» в Подольске, а третье место досталось компании «Золотые купола» в Серпухове.

Всего в конкурсе принимали участие свыше 50 организаций. Больше всего заявок поступило из Коломенского и Одинцовского городских округов.