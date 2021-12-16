РИАМО - 16 дек. Услугу «Согласование строительства в зонах экспериментальной авиации» на региональном портале госуслуг дополнили сервисом автоматического определения координат участка. Теперь для этого достаточно указать кадастровый номер, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Заявителям не нужно вводить координаты вручную, что исключит ошибки при подаче заявления и уменьшит количество отказов в предоставлении госуслуги», - рассказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Экспериментальная авиация – авиация, используемая для проведения конструкторских, научно-исследовательских работ и испытаний авиационной техники.

В Подмосковье экспериментальная авиация осуществляется с аэродромов Луховицы (Третьяково) и Раменское. Для безопасности полетов строительство объектов возле них необходимо согласовывать, за исключением ряда низкоэтажных объектов.

Услугу можно найти в разделе «Земля и стройка» – «Исходно-разрешительная документация». Она предоставляется бесплатно в течение 30 календарных дней.