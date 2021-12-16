РИАМО - 16 дек. Эксперты ресейл-платформы Oskelly выяснили, что в текущем году число одежды, которую купили в России на вторичном рынке, составило 10%, сообщает Газета.ru.

Участие в исследовании приняли 2,5 тыс. человек. Эксперты считают, что эта тенденция говорит о том, что граждане РФ начали участвовать в осознанном потреблении.

«Сейчас мы видим, что уже до 10% одежды в гардеробах наших клиентов куплено на ресейле, что для России — страны с большим предубеждением в адрес вторичного рынка одежды, является знаком того, что ситуация меняется и в целом потребление действительно становится осознанным», — считает основатель Oskelly Альберт Осканов.

Также рост популярности движения осознанного потребления подтверждают и данные американской ресейл-платформы ThredUp. По этим данным, в 2021 году количество ее активных покупателей увеличилось на 14%, а заказов — на 28%.