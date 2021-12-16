РИАМО - 16 дек. Ярко-оранжевый плод хурмы помогает справиться с хандрой и победить депрессию. На ухудшающееся из-за сократившегося светового дня настроение фрукт может повлиять из-за полезных веществ, сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.

«При подавленных депрессивных состояниях хурма помогает, как и другие фрукты и овощи оранжевого цвета. Если желтый считается цветом тревоги, поэтому желтые яблоки нежелательны, то оранжевые плоды, например, морковь или тыква, действительно помогают избавиться от депрессии, помогают добавить нам радости», - рассказала Белоусова в эфире радио Sputnik.

Хурму можно есть практически всем, ограничения есть только для тех, у кого аллергия на этот плод.

«Ярко-оранжевая шкурка указывает на содержание в хурме большого количества бета-каротина, то есть провитамина А. Сейчас, в начале зимы, он необходим организму, так как является борцом с депрессией», - объяснила Белоусова.

Кроме того, в хурме содержится магний, который тоже помогает справляться от стресса.