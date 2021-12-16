РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В Астрахани завершились всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» среди юношей 2007-2008 г.р. и девушек 2009-2010 г.р, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

В соревнованиях приняли участие представители 37 регионов Российской Федерации. В составе сборной команды Московской области выступали два спортсмена мытищинской школы олимпийского резерва по плаванию Анатолий Гусенков и Виктория Миронова.

За три соревновательных дня окружные спортсмены завоевали 3 медали - золотую, серебряную и бронзовую. Миронова вошла в топ-3 лучших девушек по очкам федерации плавания, Гусенков стал шестым в общем зачете юношей.