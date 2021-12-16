РИАМО - 16 дек. При проведении электронного аукциона на выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения в Балашихе были допущены нарушения. УФАС России по Подмосковью выдало предписание об их устранении, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

С жалобой на действия Дома культуры «Кучино» и комитета по организации закупок городского округа Балашиха в управление обратилось ООО «ТОРАКС». Компания пожаловалась на неправомерность требований, касающихся электронной документации.

Контракт, выставленный на торги, предполагал обустройство охранной видеосистемы во время капремонта и технического переоснащения Дома культуры «Кучино», расположенного по адресу: микрорайон Кучино, улица Центральная, дом №11.

Рассмотрев материалы и выслушав доводы сторон, управление признало жалобу компании обоснованной. ДК и комитет получили обязательное к исполнению предписание.