РИАМО - 16 дек. Работники и руководящий состав стройплощадки на восточном участке Большой кольцевой линии метро совместно с МЧС России отработали порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В ходе учений были отработаны действия руководящего состава и работников при возникновении пожара в бытовом городке, а также при обрушении грунта в котловане в горной выработке, и эвакуация персонала со строительной площадки при получении сигнала о происшествии», - рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Помощь экстренным службам оказывала вспомогательная горноспасательная команда ООО «МИП-Строй №1» – дочерней компании холдинга.

«Учения были максимально приближены к реальной ситуации, чтобы как руководители, так и рядовые сотрудники на стройплощадке могли быстро принимать решения и правильно действовать в случае возникновения ЧС», - отметил Кравцов.

Тренировка состояла из 3 этапов. Перед учениями сотрудникам провели инструктажи по пожарной безопасности и охране труда.

«На практическом этапе шла тренировка – подача сигнала о возникновении условной ЧС, проведение эвакуации, спасения, организация встречи сотрудников экстренных служб, оказание им содействия», - объяснил заместитель гендиректора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект» Владимир Доровский.

Завершились учения разбором ситуаций и результатов.