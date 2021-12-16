РИАМО - 16 дек. С начала 2021 года контролеры в общественном транспорте Москвы зафиксировали более 200 тыс. нарушений оплаты проезда, из них почти 25 тыс. – за последний месяц, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Контролеры «Организатора перевозок» круглосуточно следят за оплатой проезда, ежедневно охватывая все станции метро и 700 маршрутов наземного транспорта.

«С начала года более 20 тыс. пассажиров городского транспорта Москвы неоднократно пренебрегали оплатой проезда. У некоторых количество нарушений достигло 16 раз», - рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он отметил, что в транспорте Москвы созданы все условия для удобной и простой оплаты поездки – достаточно приложить к считывающему устройству гаджет с системой Pay, банковскую карту, карту «Тройка» или проездной, все это это занимает не более 5 секунд.

По словам Султанова, развитие транспортной инфраструктуры, организация новых маршрутов, обновление подвижного состава станут невозможны, если пассажиры не будут честно и ответственно подходить к вопросу оплаты своих поездок.

Отмечается, что в случае несоблюдения правил оплаты проезда в общественном транспорте контролеры выписывают нарушителям штрафное постановление. Размер санкции составляет 1 тыс. рублей.

Султанов напомнил, что пассажиры могут подключить бесплатное sms-уведомление, чтобы не забыть о необходимости оплатить нарушение.

Сообщение придет дважды: на следующий день после получения постановления и за 10 дней до истечения срока оплаты. Это поможет избежать просрочки и увеличения суммы. В 2021 году сервисом воспользовались более 280 тыс. раз.