РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В Мытищинском лесопарке впервые зальют каток, рядом со стартовой площадкой, у входа со стороны Пироговского шоссе, сообщается на сайте администрации горокруга.

Лыжная база - это один из любимейших туристических объектов мытищинцев. В этом году здесь особенно красиво, все оформлено в стиле губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Жители Мытищ, а также гости горокруга могут воспользоваться услугами пункта проката спортинвентаря и провести выходной день на прогулке по лесу. Комфортные укатанные трассы подойдут как для профессионалов, так и для любителей этого вида спорта. Переодеться можно в комфортных, а главное, теплых мужских и женских раздевалках со шкафчиками.

Есть лыжи и для взрослых, и для детей, инвентарь для классики и конькового хода. Для самых маленьких спортсменов предусмотрены лыжи с мягким креплением. На поляне установлена горка для катания на тюбингах.

«И скоро здесь будет каток. Надеюсь, самый лучший в Мытищах. Приглашаю к активному отдыху мытищинцев – и больших, и маленьких. Пункт проката работает с 8:00 до 22:00», - сказал глава Мытищ Виктор Азаров.