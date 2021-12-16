РИАМО - 16 дек. В пятницу на дорогах и тротуарах в столице образуется гололедица, толщина ледяной корки составит 4-9 мм, сообщается на сайте «Метеовести».

Оттепель в городе продержится только до середины предстоящей ночи, и дождь перейдет в мокрый снег. Утром в пятницу температура опустится до 0 градусов, к вечеру ожидается слабый мороз. Снежно-водяная каша замерзнет, образуется гололедица толщиной 4-9 мм. Кроме того, корку льда присыплет снегом.

Водителей призвали быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам, путепроводам, на остановках общественного транспорта, перед поворотами и в других опасных местах.

В пятницу ледяной «панцирь» накроет большую часть Центральной России. Жителей призвали быть осторожными.