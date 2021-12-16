РИАМО - 16 дек. В 2020 году из 181 тыс. пропавших без вести сотрудники МВД России в кратчайшие сроки нашли 167 тыс. человек. Информация о том, что в стране находят «каждого пятого» является некорректной и неполной, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее МИА «Россия сегодня» опубликовало ряд материалов на основе статистических сведений с сайта МВД России. Однако вольная трактовка существенно отразилась на содержании новостей.

Так, утверждение «В России находят только каждого пятого пропавшего без вести» не соответствует действительности, поскольку данные, на которых оно основывается, относятся к работе над заведенными делами. В то время, как большинство пропавших находятся до заведения дел.

Например, в 2019 году правоохранители рассмотрели 180 тыс. материалов по пропавшим, до заведения разыскных дел и объявления лиц в федеральный розыск удалось найти свыше 163 тыс. граждан.