Такси — неотъемлемая часть жизни мегаполиса. Несмотря на развитие технологий, которые значительно упростили заказ машины и передвижение по городу, число аварий с участием такси остается высоким, и эта проблема требует решений от городских властей. Как запуск комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») повлиял на работу такси в столице и какие требования предъявляют сегодня к таксистам, РИАМО рассказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

Уроки русского и москвоведение

— В начале ноября этого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о создании цифровой платформы для обучения водителей такси. В рамках программы водителей познакомят с транспортным законодательством и особенностями дорожного движения, правилами пассажирского сервиса, а также с москвоведением и правилами русского языка. Нужно ли водителям действительно погружаться в историю Москвы и проходить дополнительные курсы по русскому языку?

— Водитель такси должен знать районы, основные магистрали, точки притяжения и, что более важно, историю города, в котором работает. Москва — не просто региональный город нашей необъятной страны, а ее столица. А водители такси зачастую являются первыми лицами, которые встречают ее гостей — иностранцев и внутренних туристов. Водитель, конечно, не должен быть гидом, но обязан знать основные факты истории, главные достопримечательности Москвы.

Также стоит отметить, что в такси города работают не только граждане России, но и Казахстана, Белоруссии, Киргизии и других стран. Я считаю, что возможность пройти курс русского языка позволит водителям проверить свои знания, почувствовать себя увереннее в общении с пассажирами.

— В регионах водителями такси обычно работают местные, однако в Москве много водителей-мигрантов. Почему это так? Сколько водителей с гражданством РФ работает в такси Москвы?

— Москва — это огромный мегаполис, в котором найдется рабочее место для каждого. И сфера перевозок — не исключение. Сейчас спрос на работу в такси очень высок, а местные жители не всегда готовы заниматься извозом. По нашим данным, в Москве более 55% водителей такси — граждане России.

— Какие обязательные требования предъявляют сейчас к водителям, работающим в такси?

— Обязательные требования к водителям сегодня остаются прежними. Для трудоустройства необходимо иметь российское водительское удостоверение и стаж вождения не менее трех лет. Также водитель может предъявить права тех стран, где русский язык является одним из официальных. Сегодня в московских такси могут работать граждане Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии. Но для осуществления перевозок нужно обязательно зарегистрировать свой цифровой профиль в системе КИС «АРТ».

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Цифровой ID для борьбы с переработками

— В августе этого года начала работу система КИС «АРТ» (водители такси обязаны зарегистрироваться в ней для получения цифрового идентификатора — прим. ред.). Сколько московских водителей уже подключились к ней?

— На сегодняшний день в системе КИС «АРТ» зарегистрировано 192 179 водителей Москвы и Московской области. Это 100% активных водителей, которые каждый день выходят на линию и выполняют заказы.

— Сколько водителей отстранили от работы после регистрации в системе? Например, из-за переработок, отсутствия медосмотра или техосмотра?

— С момента запуска КИС «АРТ» прошло несколько месяцев, а мы уже видим, что часть нелегалов ушла с рынка. С начала работы системы в регистрации отказали более чем 2,3 тысячи водителей, у которых стаж был менее трех лет. Также получили отказы в регистрации водители с водительскими удостоверениями иностранных государств, которые не могут вести на территории России трудовую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами.

Вместе с агрегаторами мы следим за всеми случаями, когда заказы выполняют водители без цифрового ID. Система КИС «АРТ» помогает понять, какой перевозчик не выполняет обязательные требования. Мы собираем и анализируем данные, а затем передаем информацию в контролирующие органы. В настоящее время выявили несколько сотен нарушителей, всю информацию передали в прокуратуру для проверки. Отвечать за нарушения будут как таксопарки, так и водители.

— Как изменилась зарплата водителей такси после запуска КИС «АРТ»?

— Эту систему разработали не для контроля заработной платы водителей такси, а для повышения уровня безопасности перевозок, для проверки соблюдения режима труда и отдыха у таксистов.

Важно, чтобы водители отдыхали перед сменой, а не работали до изнеможения, больше 12 часов в день. Поэтому агрегаторы должны гарантировать своим сотрудникам достойный уровень зарплаты при соблюдении адекватных условий труда. На мой взгляд, зарплата таксиста должна быть не меньше, чем у профессионального водителя автобуса у городского перевозчика. При этом ради достойной оплаты труда таксист не должен перерабатывать.

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Стресс и жадность агрегаторов

— Как вы оцениваете условия труда водителей такси сегодня? Часто бывает, что во время разговора в дороге водители жалуются на большие проценты, которые платят агрегаторам.

— Недовольство водителей такси вполне объяснимо: сейчас комиссия агрегатора с каждой поездки составляет 20-27%. Это огромный процент. Для сравнения: в США и Европе комиссия с заказа — всего 10-15%.

Зачастую агрегатор выступает лишь в качестве посредника между водителем и пассажиром, то есть не берет на себя никакой ответственности за работника, забирая значительную часть заработка водителя. Эту ситуацию можно изменить только на уровне законодательства. Агрегаторы должны нести за своих водителей такую же ответственность, как и таксомоторные парки, в том числе и за их трудоустройство, обеспечивать официальные выплаты и максимальную безопасность поездок. Кроме того, работодатель должен обеспечивать водителям социальные гарантии — страховку и пенсию.

— Во время пандемии в обществе значительно возросло напряжение, которое зачастую жители города выливают на водителей такси. Готовят ли таксистов к стрессовым ситуациям? Возможно, их тестируют на стрессоустойчивость?

— Профессии, связанные с работой с людьми, — одни из самых сложных. Иногда водителей втягивают в словесные перепалки, а бывает, что на них нападают с кулаками. Сегодня у нас нет данных о тестировании водителей на стрессоустойчивость, но мы не исключаем, что в таксомоторных компаниях есть такая практика. Также подчеркну, что все зафиксированные случаи нападок на водителей проверяют в территориальных подразделениях полиции.

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Беспилотники и форма для таксистов

— В Москве давно существует единый стандарт для цвета машины такси. Планируют ли власти ввести единую форму для водителей?

— Желтый цвет машины говорит человеку, что к нему приехал легальный водитель, то есть трудоустроенный в компании, имеющий необходимый стаж вождения, прошедший медицинский осмотр, а его автомобиль технически исправен. За стилем одежды водителей должны следить таксомоторные компании. Наши же основные приоритеты — безопасность пассажиров и комфортное передвижение по городу. Поэтому мы внимательно следим за тем, чтобы в такси работали только водители с необходимыми квалификацией и опытом.

— Москвичи часто жалуются на рост цен на такси во время дождей или снегопада. Понятно, что в непогоду увеличивается спрос на услуги. Но есть ли механизмы, позволяющие сдержать изменение цены?

— К сожалению, мы не можем повлиять на ценообразование в такси. Механизмов, сдерживающих или регулирующих тарифы на перевозку пассажиров в такси, у нас нет. Компании работают в свободной конкурентной среде, где стоимость поездки связана со спросом. Однако мы регулярно обращаемся к таксомоторным компаниям и агрегаторам с просьбой не завышать цены, особенно в дни, когда такси особенно нужно городу, — в непогоду, праздники и выходные.

— Когда в Москве завершится тестирование беспилотного такси и можно будет совершить на нем поездку?

— Для нас важно, чтобы тестирование было безопасным для всех участников дорожного движения, поэтому внедрение беспилотных автомобилей будет проходить постепенно. С 2018 года мы тестировали беспилотные автомобили, которые ездили по городу с водителем за рулем. Но уже сейчас идет подготовка к переходу на новый этап, когда по Москве начнут передвигаться такси без водителя.

Мэр Москвы поставил перед нами задачу, которую мы считаем самой главной, — все сервисы и внедряемые инновации должны быть безопасными. Поэтому мы запустим тестирование поездок на беспилотниках только после того, как убедимся в безопасности устройств. Тестирование будет проходить на территориях, которые заранее определили совместно с правоохранительными органами.

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