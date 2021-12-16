РИАМО - 16 дек. Управляющая компания ООО «Электросталь Жилкомфорт» восстановила и утеплила стену на фасаде пятиэтажного дома по адресу: Пионерская улица, 17А в Электростали. Организация отремонтировала стену после того, как получила от Госжилинспекции Московской области уведомление о намерении провести внеплановую проверку, сообщает пресс-служба подмосковной Госжилинспекции.

Отмечается, что жители дома не могли договориться с управляющей компанией по вопросу ремонта трещины в стене в течение трех лет.

Решить вопрос удалось лишь после проведения внеплановой проверки Госжилинспекции, сотрудники управляющей компании устранили трещину в доме и утеплили фасад здания.

«Таким отношением УК наносит урон своей репутации, поскольку люди начинают задаваться резонным вопросом: зачем нам такая УК? И дело может кончиться лишением права на данный вид предпринимательства. Считаю, что организациям, подписавшимся на оказание услуг жителям, надо крепко задуматься о соответствии своему назначению», - сказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.