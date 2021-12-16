РИАМО - 16 дек. Суд учел позицию прокуратуры и продлил срок содержания под стражей четверым мужчинам, напавшим на отца с ребенком в новой Москве. Фигуранты дела о покушении на убийство останутся под стражей как минимум до 5 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

4 ноября 2021 года на Нововатутинском проспекте в новой Москве обвиняемые напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был маленький ребенок.

Отмечается, что нападавшие избили мужчин, создав угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору).

Ход расследования случившегося находится на контроле прокуратуры Москвы.

4 человека напали на отца с ребенком в Москве. ВИДЕО>>