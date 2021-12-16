РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В Подольске лед на реке Пахре в четверг уменьшился до 3 см, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед». Ее проводят спасательные формирования противопожарно-спасательной службы Московской области. На 16-й день патрулирования водных объектов толщина льда на Пахре в районе поселка Дубровицы уменьшилась с 6 до 3 см.

Происшествий или несчастных случаев не выявлено. Продолжается раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду.

Жителей округа попросили не выходить на лед, так как безопасной считается толщина льда не менее 7 см.

Также спасатели проверяют опасные горки в рамках областной программы «Горки».