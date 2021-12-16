РИАМО - 16 дек. Управляющая компания ООО «Новый коммунальный стандарт» заменила участки трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в четырехэтажном доме по адресу: Ворошилова, д. 2 Орехово-Зуевского округа. После проведенных работ жители верхних этажей получили нормальный напор воды в любое время суток, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Жители четвертого этажа дома 1960 года постройки в течение долгого времени не могли договориться с управляющей компанией о решении вопроса с напором воды. Больше всего их беспокоило отсутствие горячей воды в любое время суток.

Жители дома написали обращение в управляющую компанию, однако до проверки Госжилинспекции компания бездействовала в течение 8 дней.

На восьмой день с момента поступления заявления проверка инспекторов установила, что сотрудники ООО «Новый коммунальный стандарт» меняют участки труб холодного и горячего водоснабжения в подвале дома. После завершения работ, давление воды на верхних этажах соответствовало установленным требованиям.

«Управляющая компания напрасно надеялась, что проблема решится сама собой. Если жители не могут помыть ребенка, набрать кастрюлю воды - они будут добиваться решения вопроса. Когда УК бездействует, люди жалуются в надзорное ведомство. Нарушение устранять все равно приходится, но уже по предписанию, и имея штраф в кармане», - прокомментировала ситуацию глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.