РИАМО - 16 дек. Любители зимнего вида отдыха смогут прокатиться на лыжных трассах Дмитровского округа, всего их 12 в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Так, покататься на лыжах уже сейчас можно в поселке Буденновец, на улице Рабочая в Икше, в Яхроме на улице Заречная, на стадионах «Торпедо» и «Локомотив» в Дмитрове. А еще в поселке Новосиньково, селе Синьково и в деревне Габо. Трассы в поселках Некрасовский, Горки-25 и на стадионе «Останкино» скоро будут готовы.

Протяженность трассы на всех любителей. Их длина от 250 м до 30 км. Так, лыжня в Центре зимних видов спорта радует любителей активной зимы уже с первых дней декабря. Трасса освещена, ежедневно с 9:00 до 21:00 работает прокат, а для удобства посетителей оборудованы теплые раздевалки и камера хранения.

«Этой зимой в Дмитровском округе скучно точно не будет. Также для жителей и многочисленных гостей нашего округа в рамках региональной программы «Зима в Подмосковье» мы готовим интересные мероприятия на любой вкус и возраст. Приезжайте в гости! У нас очень интересно!» — рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Также 26 декабря в «Центре развития физической культуры, спорта и отдыха» в Дмитрове состоятся соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» (свободный стиль). Заявки на участие принимаются предварительно по электронной почте crfk.reg@ya.ru до 18:00 24 декабря.

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