РИАМО - 16 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла XXX выставку народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2021». Юбилейную экспозицию развернули в ЦВК «Экспоцентр», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Ладья» - это уникальная, лучшая выставка народных промыслов. Московская область представлена здесь самым большим, и я не побоюсь этого слова, самым красивым стендом - это все признают. Спасибо большое комитету по туризму Московской области. Более 60% промыслов нашей страны находятся на территории Подмосковья, и мы занимаемся их развитием при поддержке губернатора (региона Андрея Воробьева – ред.). В этом году нам удалось собрать продукцию 40 мастеров гжели, ведь это не только бело-синяя роспись, но и майолика. Гжель - это многообразие», — рассказала Наталья Виртуозова.

Высокую оценку - диплом «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции» - подмосковный стенд получил по итогу прошлой выставки. В этот раз на нем представлены 15 предприятий народных художественных промыслов региона. Импровизированные офисы организовали Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Павловопосадская платочная мануфактура, Жостовская фабрика, Посадская матрешка. Впервые свою продукцию демонстрирует Союз гжельских мастеров.

«Я хочу искренне поблагодарить организаторов, ведь сбыт для промыслов - это самое важное и является нашей приоритетной задачей. Здесь очень хорошая проходимость, много людей, уже очереди, хотя выставка только открылась», - сказала вице-губернатор.

«Ладья. Зимняя сказка – 2021» будет работать до 19 декабря. Гости смогут приобрести здесь уникальную продукцию народных художественных промыслов со всей страны и сами пообщаться с мастерами.

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