РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в садовом и жилом доме в СНТ «Испытатель-2» Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

16 декабря в 12:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом и жилом доме в поселок МИС в СНТ «Испытатель-2». В 14:45 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет.

К тушению возгораний привлекли 4 единицы техники и 16 человек.