РИАМО - 16 дек. В Солнечногорске можно сдать отработанные батарейки в 17 пунктах приема. Их установкой занимались регоператор «ЭкоПромСервис» и проект «БатаREйка», входящие в группу «ЭкоЛайн», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

К установке контейнеров для сбора использованных батареек в соцучреждениях муниципалитета «ЭкоПромСервис» и проект «БатаREйка» приступили летом 2021 года. Места для установки контейнеров выбрали жители в результате голосования во «Вконтакте» на официальной странице администрации городского округа Солнечногорск.

Отработанные батарейки можно принести в 17 новых пунктов приема:

- городской центр народного творчества и досуга «Лепсе», г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 113;

- ДК «Испытатель», г. Солнечногорск, ул. Центральная, д. 1;

- музейно-выставочный центр «Путевой дворец», г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 84;

- Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 126;

- Солнечногорская детская школа искусств, г. Солнечногорск, ул. Советская, д. 3;

- ДК «Выстрел», г. Солнечногорск, ул. Д.А. Драгунского, д. 1;

- культурно-досуговый центр «Тимоново», г. Солнечногорск, ул. Подмосковная, д. 50;

- бизнес-центр «Рекинцо», г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5;

- центр культурного и спортивного развития, г. о. Солнечногорск, д. Новая, д. 40;

- Смирновский культурно-досуговый центр, г.о. Солнечногорск, п. Смирновка, д. 1;

- АУ «Содружество домов культуры», г. о. Солнечногорск, д. Ложки, здание 9;

- центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, г. о. Солнечногорск, д. Брехово, ул. Зеленая, стр. 22;

- Дом культуры Лунево, г. о. Солнечногорск, п. Лунево, д. 20;

- АУ «Поваровский культурный центр, г. о. Солнечногорск, д. п. Поварово, ул. Клубная, д. 1А;

- культурно-досуговый центр «Метролог», г. о. Солнечногорск, г. п. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 11;

- Менделеевская детская школа искусств, г. о. Солнечногорск, г. п. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 34;

- муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Солнечногорск «Андреевка», г. о. Солнечногорск, р. п. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 59.

Переработка батареек

В рамках проекта по установке сбора батареек «БатаREйка» «ЭкоЛайн» собирает гальванические элементы и передает их на переработку Национальной экологической компании. Там из них извлекают полезные элементы, которые можно повторно использовать для создания автокраски, антикоров и новых батареек.

Предприниматели, которые хотят присоединиться к проекту, могут узнать условия размещения контейнеров для сбора батареек на сайте проекта (https://batareyka.net). Представители группы «ЭкоЛайн» и проекта «БатаREйка» установят контейнер в необходимой точке, организуют вывоз батареек и их правильную утилизацию.

Батарейки нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для ТКО: так они могут привести к значительному негативному влиянию на окружающую среду. Одна маленькая батарейка может отравить до 20 кв. м почвы и грунтовые воды.