РИАМО – 29 дек. Проект «Мой гектар» развенчал 4 мифа о сельском хозяйстве. Так, миф первый: деньги — это только нефть и газ, на земле их нет. Однако, по информации аналитиков, при выращивании урожая пшеницы оборот одного фермерского хозяйства в среднем составляет 858 тысяч рублей, чистая прибыль фермера после вычета налога — около 198,8 тыс. рублей.

Миф второй — землей нельзя владеть. Исторически сложилось, что крестьянам наделы были не положены, дальше — раскулачивание, колхозы. И вот теперь память и страхи мешают видеть реальную ситуацию. Землю можно покупать и продавать. Это закреплено в Земельном кодексе РФ, законе о фермерском хозяйстве и множестве других законных актах.

Миф третий — дом нельзя строить. Во-первых, постройки на участках всегда были разрешены, важно было подобрать землю нужной категории. А в июне 2021 года Госдума приняла закон, разрешающий строить дом на участках сельскохозяйственного назначения. Это далеко не первый шаг, который делает государство, чтобы продемонстрировать поддержку сельскому хозяйству.

Миф четвертый — работать нужно «от рассвета и до забора». Это тоже история 30-летней давности. Современным садоводам и фермерам доступны высокотехнологичные электроинструменты и автоматические поливы. На подсобных хозяйствах ездят современные мини-тракторы, а некоторые используют дронов и беспилотники.

Очевидно, что фермер — это уже не одиночка в поле и на городском рынке. Меняется система дистрибуции товаров. Конечно, есть и те, кто продает товары на рынках, но вместе с тем фермеры давно поставляют продукцию в рестораны и магазины здоровой еды, работают через приложения, например, «‎Ешь деревенское» или ‎Family Friends, через специализированные маркетплейсы, например, «‎Свое родное». Фермерскую продукцию с удовольствием продают сети «‎ВкусВилл» и «‎Азбука Вкуса».

И последнее — сейчас для управления землей, например, у проекта «Мой гектар» есть приложение для телефона, в целом по отрасли разработано специальное ПО для планшетов, есть форумы, торговые площадки.

Как заработать на земле

Есть несколько способов заработка на земле. Эти стратегии условно называются «‎Инвестор», «‎Садовод» и «‎Фермер». Инвестор покупает участок на старте продаж в проекте «Мой гектар» и перепродает после естественного роста цены. «Садовод» развивает участок, ставит дом и хозпостройки, занимается растениеводством или животноводством и продает излишки. Он тоже может продать свой участок позже, но, поскольку на нем будут и постройки, и посадки, доходность его будет выше. И третья стратегия — «Фермер». Он занимается сельхозпроизводством, а иногда и переработкой продукции, живя на земле.

На сайте проекта «‎Мой гектар» в разделе «‎Капитализация» можно посмотреть доходность каждой этой стратегии. Проект «‎Мой гектар» существует с 2016 года. С самого начала организаторы поставили амбициозную цель — дать возможность каждому россиянину приобрести по доступной цене гектар земли. Сейчас развиваются 62 поселка, собственниками участков являются более 5000 человек, цель - тысяча поселков по всей стране.

Проект «Мой гектар» практически не ограничивает способы использования земли: покупаешь землю и можешь строить не только дом, но и ферму, отель, базу отдыха и т. д. В проекте вместе с землей собственник получает бизнес-план развития участка: можно открыть экоферму и развивать агротуризм, а после 3 построить гостиницу. Покупка такого участка может стать полноценным инвестиционным проектом. Стоимость земли вырастает в несколько раз в разбеге от полутора до трех лет.

Но где взять уверенность и откуда ждать поддержки горожанину, который, как правило, слабо разбирается в садоводстве или фермерстве?

Опора на государство

Государство повернулось лицом к местным сельхозпроизводителям после санкций. Пандемия и закрытие границ еще больше подтвердили, что продуктовая безопасность страны зависит от российских фермеров. Поэтому в последние несколько лет реализуется несколько госпрограмм: «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Комплексное развитие сельских территорий».

Успешно работают механизмы государственной финансовой поддержки: субсидии, льготные кредиты, гранты для фермеров, при этом список получателей поддержки постоянно расширяется. В новом году сельхозпроизводители смогут получить гранты на развитие агротуризма. Соответствующее постановление подписал 22 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Второй серьезный помощник горожанину, который решил купить участок земли, — проект «‎Мой гектар». Участие в проекте «‎Мой гектар» можно сравнить с бизнесом по франшизе. С одной стороны, собственник получает пустой участок земли, где может реализовать свои идеи и планы. С другой стороны, есть все необходимые бизнес-планы и инструменты. Есть управляющая компания, техника и специалисты, есть геоинформационная система, личный кабинет на сайте moigektar.ru, сервисы, которые объединены в проект «‎Онлайн - поселок».

Таким образом, стать фермером новой формации в рамках новой цифровой экономики с проектом «Мой гектар» легко. Тем более, по словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, доля фермерских хозяйств в валовом сельхозпроизводстве ежегодно возрастает благодаря внедрению передовых технологий производства, общему повышению компетенций фермеров, а также использованию мер государственной поддержки.

Подробнее о проекте «Мой гектар» можно узнать в видео.