РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В гимназии №16 городского округа Мытищи стартовал конкурс «Педагог года», сообщается на сайте администрации горокруга.

В конце каждого года для многих мытищинских учителей и воспитателей наступает время, когда им самим приходится сесть за парты и подтверждать свой высокий профессиональный статус.

В следующем году членам жюри предстоит уже в 30-й раз выбрать лучшего педагога по трем номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Самый классный классный».

«У истоков этого конкурса стояло много людей. В этом году более 30 педагогов вышли в его заключительный этап. И все достойны победы. Но конкурс, это не только призы и награды. Это обмен опытом, это дружба человеческая и профессиональная. Это тяжелая работа и колоссальный труд. Приятно видеть в зале руководителей учреждений, которые пришли и поддерживают своих конкурсантов, дают возможность дать своим педагогам проявить и показать себя с лучшей стороны», - сказала заместитель главы администрации горокруга Наталья Гречаная.

По ее словам, конкуренты более чем достойные. Это лучшие педагоги Мытищ, которые своим трудом, профессиональным отношением к работе и любовью к подрастающему поколению заслужили право представлять свои образовательные учреждения на этом серьезном конкурсе.