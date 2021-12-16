РИАМО - 16 дек. Председателем Избирательной комиссии Московской области избран в ходе тайного голосования Илья Березкин. Об этом сообщается на сайте «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

Первое заседание Мособлизбиркома в новом составе прошло в четверг. Заседание открыл старейший по возрасту член комиссии с правом решающего голоса Андраник Мигранян. Он вел заседание до избрания председателя.

«Хочу сказать слова благодарности за то доверие, которое вы мне оказали. Спасибо, что поддержали решение Центральной Избирательной комиссии России. Обязуюсь вести работу на серьезном конструктивном уровне для того, чтобы у каждого из вас не было сомнений в том, что ваш голос всегда будет учтен», - сказал избранный председатель Илья Березкин.

Также единогласно избрали заместителя председателя Избирательной комиссии Московской области Олега Селекзянова. А еще назначили секретаря Избирательной комиссии Руслана Фурса. За него отдано было 13 голосов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил 7 человек членами Избирательной комиссии региона. Он назначил Илью Березкина, Игоря Кудрявина, Александра Колегова, Андраника Миграняна, Александра Новосельцева, Юлию Ольшанскую и Николая Ханина.

Кроме того, депутаты Мособлдумы также назначили 7 членов Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса. Ими стали Руслан Фурс («Единая Россия»), Виктор Ярославцев (КПРФ), Ольга Балабанова (СПЗП), Александр Краюшкин (ЛДПР), Семен Аносов («Новые люди»), Роман Ромишевский («Зеленая альтернатива») и Олег Селекзянов, он был предложен ЦИК РФ.