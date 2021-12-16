РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В четверг на очередном совещании мытищинского штаба по обращению с ТКО обсудили вопросы оплаты, задолженности, судебно-претензионной работы «Сергиево-Посадского регионального оператора», сообщается на сайте администрации горокруга.

На встречу пригласили представителей УК Мытищ, территориальных управлений округа. Одна из основных тем – осуществление взаиморасчетов между подрядными организациями и региональным оператором за вывоз мусора.

Также обсудили состояние уборки территорий в связи с прошедшими снегопадами, рассмотрели вопросы по содержанию контейнерных площадок для мусора, важной темой остается запаркованность дворовых территорий.

«Особое внимание обращаем на темы, которые касаются систематического вывоза ТКО по графику, необходимости увеличения транспортных средств для вывоза мусора, в том числе с учетом загруженности дорог. А также обращаем особое внимание вопросу обеспечения оперативного вывоза твердых коммунальных отходов с территории округа, в том числе с территорий частного сектора», - сказал начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации горокруга Павел Седойкин.