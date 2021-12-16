РИАМО - 16 дек. Члены Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды избрали главой муниципалитета на новый срок Олега Павлихина. Результаты конкурса утверждены, сообщается в Instagram-аккаунте Главного управления территориальной политики Московской области.

Павлихин руководит муниципалитетом с 2016 года. Ранее он занимал должность заместителя руководителя администрации городского округа.

Городской округ Серебряные Пруды имеет современную социальную инфраструктуру, экономика округа стабильно развивается: за 5 лет в муниципалитете открыто 30 предприятий и создано свыше 300 рабочих мест.

Павлихин родился в 1971 году в деревне Дмитриевка Серебряно-Прудского района. Начал свою карьеру учителем физики и математики в местной средней школе, затем стал замдиректора по учебной работе. В этой должности проработал с 1995 года по 2000 год, поле этого перешел в коммерческую структуру.

С 2001 года по 2008 год работал в ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт». В 2008-2009 годах был заместителем главы администрации городского поселения Серебряные Пруды, в 2009-2013 годах – главой сельского поселения Успенское Московской области. С 19 марта 2013 года по 15 июня 2015 года занимал должность заместителя главы администрации Серебряно-Прудского района, затем первого замглавы администрации.